Выбор автомобиля: три ключевые функции для комфортного и безопасного вождения

При выборе нового автомобиля опытный водитель всегда стремится найти транспортное средство, которое объединяет несколько ключевых характеристик.
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.
Желательно, чтобы машина была не только стильной, но и обладала мощным двигателем, а также обеспечивала комфорт во время поездок.
Кроме того, важно, чтобы управление автомобилем не вызывало трудностей.
Для этого рекомендуется выбирать транспортное средство, оснащённое хотя бы одной из следующих функций:
Подогрев руля: в зимнее время поворачивать руль может быть сложно из-за холодных рук. В таких ситуациях водитель может испытывать затруднения с управлением автомобилем. Однако проблему легко решить, если руль оснащен подогревом.
Система автоматического торможения: транспортные средства, оснащенные этой функцией, реже попадают в аварийные ситуации. Автоматическое торможение может предотвратить возможные травмы для водителя и пассажиров, а в некоторых случаях даже спасти от смертельного столкновения.
Система контроля "слепых зон": управление автомобилем станет гораздо проще, если в нем установлены датчики, сканирующие области, невидимые водителю. Эта система моментально предупредит водителя о наличии объектов в "слепых зонах", что снизит риск столкновения с другим транспортным средством или другими препятствиями.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ