Автоэксперт Субботин рассказал, как обманывают россиян при покупке подержанного автомобиля

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При выборе подержанного автомобиля существует риск попасть на мошенников или приобрести автомобиль с неполадками. Автоэксперт Вячеслав Субботин поделился советами для тех, кто собирается приобрести авто на вторичном рынке.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Важно начать с осмотра кузова автомобиля. По мнению эксперта, неопытные покупатели часто приобретают автомобили с повреждённым или окисленным кузовом.

"Покупка автомобиля с повреждённым и покрашенным кузовом является наиболее распространённой ошибкой и может привести к серьезным затратам на ремонт или даже к потере ездовых качеств машины в будущем", — отметил Субботин.

Эксперт также указал на то, что кузов легко можно подправить после аварии и перекрасить так, чтобы дефекты были незаметны. Потому осмотр кузова "на глаз" может обмануть покупателя.

Субботин также подчеркнул, что состояние амортизаторов и вариаторов нельзя оценить с первого взгляда. По его мнению, эти компоненты настолько хрупкие, что продавец не стал бы заменять их перед продажей.

Он также рекомендует избегать автомобилей с моторами, использующими непосредственный впрыск топлива, и с коробкой передач DSG (автоматические трансмиссии с двумя сцеплениями).

Согласно мнению эксперта, лучшим вариантом является приобретение нового автомобиля. Только так можно быть уверенным в защите от мошенничества, обмана и скрытых дефектов. Для тех, кто всё же предпочитает б/у автомобили, Субботин рекомендует обращать внимание на японские и европейские марки.