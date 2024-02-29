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Китайский аналог Nissan: В России стартовали продажи внедорожника Oting Paladin

В России начались продажи китайского внедорожника Oting Paladin

1:03
Авто

На российском автомобильном рынке появился китайский внедорожник Oting Paladin, который будет продаваться под новым названием "Паладин".

В России начались продажи китайского внедорожника Oting Paladin
Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Как сообщили дилеры, этот автомобиль, основанный на платформе Nissan, внешне практически идентичен модели Terra японского производителя, выпущенной в 2018 году.

"Паладин" имеет длину 4,8 метра, дорожный просвет 215 миллиметров, массивные колесные арки, панорамный люк на крыше и светодиодную оптику. В России эту модель можно рассматривать как замену автомобилю Mitsubishi Pajero Sport аналогичного размера. Салон внедорожника оснащен современной мультимедийной системой в стиле Tesla.

На рынке РФ китайская модель "Паладин" предлагается с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил. В продаже представлено четыре комплектации автомобиля по цене от 3,79 до 4,49 миллиона рублей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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