Антиобледенители и лакокрасочное покрытие автомобиля: почему опытные водители с осторожностью рассматривают их взаимодействие

Автоэксперт Соколов: автообледенители могут повредить машину

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При удалении наледи с автомобиля после резких изменений температуры необходимо соблюдать определенные правила, иначе можно повредить машину. Об этом сообщил автоэксперт Максим Соколов из портала "ВсеИнструменты.ру".

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Он отметил, что для очистки стекол и зеркал от наледи существуют специальные размораживатели и антиобледенители, которые позволяют быстро устранить лед и предотвратить его образование. Если под рукой нет подобного средства, можно сделать его самостоятельно из незамерзайки или антифриза, смешав их с этиловым спиртом в определенной пропорции и нанеся на замерзшие участки при помощи бутылки с распылителем.

Тем не менее, Соколов подчеркнул, что антиобледенители могут повредить автомобиль, если попадут на лакокрасочное покрытие кузова и фары.

Чтобы правильно очистить автомобиль от льда, необходимо иметь подходящую щетку. Специалист рекомендует выбирать щетку, исходя из размеров автомобиля и своего роста. Например, для седанов подойдут щетки с рукояткой длиной 40-70 см, а для внедорожников и минивэнов — от 70 см. Также следует помнить, что жесткие и острые пластиковые щетки могут оставить микроцарапины на кузове.

При выборе скребка важно обратить внимание на удобство ручки и морозоустойчивость пластика. Кроме того, можно приобрести как отдельно щетку, так и скребок, так называемые "сдвоенные" модели.

Соколов также упомянул о возможности приобретения автомобильного обогревателя для лобового стекла, особенно если машина не оборудована такой функцией. Этот прибор работает от прикуривателя автомобиля.

Он также пояснил, как лучше всего очищать автомобиль от наледи. Сначала следует аккуратно открыть водительскую дверь и завести двигатель. Если дверь сильно застыла, можно постучать по уплотнителям в районе стоек. Затем, во время прогрева двигателя, следует включить обогрев стекол и зеркал и направить на них климатическую систему.

Соколов отметил, что не стоит пытаться отрывать примерзшие щетки, чтобы не повредить их. После некоторого времени можно приступить к очистке автомобиля с помощью скребка и начать движение.

"Ледяной слой может заблокировать двери, застрять в колесах автомобиля, заблокировать воздуховоды и даже выпускную систему. В таких случаях необходимо освободить от наледи кузов, двери, стекла и зеркала, полностью прогреть двигатель и начать движение с минимальной скоростью, пока все механизмы не придут в работоспособное состояние", — подчеркнул Соколов.