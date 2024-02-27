Профилактика угона: рекомендации автомобильного эксперта

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин заявил, что из-за сложной ситуации на рынке запчастей злоумышленники будут чаще пытаться угнать автомобили россиян. Он отметил, что особенно привлекательными для них будут дорогие машины и те, которые пользуются большим спросом.
Субботин указал на несколько марок автомобилей, которые скорее всего будут подвержены угону чаще всего. Среди них легковые автомобили Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, а также внедорожники Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Он также отметил, что в список попадают автомобили класса люкс, такие как BMW третьей и пятой серии, Mercedes-Benz E-Class и G-Class, а также Land Rover Discovery.
Чтобы предотвратить угон, Субботин рекомендует использовать механические меры защиты, аналогичные тем, которые применялись в 1990-е годы. Это может включать в себя блокировку коробки передач и установку специального клапана, перекрывающего подачу топлива. Также рекомендуется установить противоугонные замки на капоте.
Он также предлагает установить круглосуточный видеорегистратор для записи пространства вокруг машины и GPS-трекеры для отслеживания ее местоположения. Кроме того, он советует застраховать автомобили от угона.
Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.