Профилактика угона: рекомендации автомобильного эксперта

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Автоэксперт Субботин перечислил самые интересные для угонщиков марки машин

1:17
Авто

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин заявил, что из-за сложной ситуации на рынке запчастей злоумышленники будут чаще пытаться угнать автомобили россиян. Он отметил, что особенно привлекательными для них будут дорогие машины и те, которые пользуются большим спросом.

Автоэксперт Субботин перечислил самые интересные для угонщиков марки машин
Фото: openverse by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

Субботин указал на несколько марок автомобилей, которые скорее всего будут подвержены угону чаще всего. Среди них легковые автомобили Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, а также внедорожники Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Он также отметил, что в список попадают автомобили класса люкс, такие как BMW третьей и пятой серии, Mercedes-Benz E-Class и G-Class, а также Land Rover Discovery.

Чтобы предотвратить угон, Субботин рекомендует использовать механические меры защиты, аналогичные тем, которые применялись в 1990-е годы. Это может включать в себя блокировку коробки передач и установку специального клапана, перекрывающего подачу топлива. Также рекомендуется установить противоугонные замки на капоте.

Он также предлагает установить круглосуточный видеорегистратор для записи пространства вокруг машины и GPS-трекеры для отслеживания ее местоположения. Кроме того, он советует застраховать автомобили от угона.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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