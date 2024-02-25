Открытая правда: что скрывают от вас о Chevrolet Trailblazer? Эксперты рассказали все минусы и плюсы!

Эксперты из журнала "За рулём" провели обзор кроссовера Chevrolet Trailblazer и выявили несколько минусов, а также один неожиданный плюс данной модели.
Во-первых, они отметили, что размеры автомобиля стали сопоставимы с компактными кроссоверами, что может быть неожиданным для многих поклонников марки.
Во-вторых, к минусам отнесли силовой агрегат с небольшим объёмом и вес автомобиля, который выше, чем у основных конкурентов. Однако, как плюс эксперты выделили непопулярность модели на российском рынке, что может привести к возможности приобретения автомобиля без переплаты за дополнительные опции.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.