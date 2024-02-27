Штрафы за тюнинг: узнайте, как не попасться на крючок!

Автоэксперт Антон Воротников раскрыл секреты избежания штрафов за тюнинг автомобиля в России. Новое правило предусматривает штраф в размере 500 рублей за установку динамиков, не предусмотренных производителем.
Под санкции также попадают автомобилисты, устанавливающие несертифицированный ксенон и светодиодные ДХО, которые могут слепить встречных водителей.
Чтобы избежать наказания, рекомендуется либо снять навесное оборудование, отличающееся от заводской комплектации, либо самостоятельно сертифицировать доработки.
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