Штрафы за тюнинг: узнайте, как не попасться на крючок!

Антон Воротников о штрафах за тюнинг автомобиля: как избежать неприятностей

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Автоэксперт Антон Воротников раскрыл секреты избежания штрафов за тюнинг автомобиля в России. Новое правило предусматривает штраф в размере 500 рублей за установку динамиков, не предусмотренных производителем.

Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

Под санкции также попадают автомобилисты, устанавливающие несертифицированный ксенон и светодиодные ДХО, которые могут слепить встречных водителей.

Чтобы избежать наказания, рекомендуется либо снять навесное оборудование, отличающееся от заводской комплектации, либо самостоятельно сертифицировать доработки.