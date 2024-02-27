Хотите, чтобы ваш автомобиль работал как новый? Узнайте секрет чистоты мотора

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Польза езды по загородным трассам: как эксперты советуют очищать двигатель

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Эксперты из "Российской газеты" рассказали о пользе регулярных поездок по загородным трассам для очистки двигателя от нагара и загрязнений.

Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Периодические поездки на высоких оборотах позволяют очистить форсунки и камеры сгорания от накопившейся грязи, которая обычно формируется при работе двигателя в условиях пробок и холостого хода. Эксперты рекомендуют ехать на трассе на повышенных оборотах, поддерживая скорость около 90-100 км/ч.

Это позволит моющим присадкам в бензине эффективно очистить двигатель. В случае недостаточной эффективности этого метода, можно попробовать удалить нагар во время замены масла, используя специальные составы, которые добавляются в масло перед его заменой. Эти методы помогают не только очистить форсунки и камеры сгорания, но и продлить срок службы двигателя, обеспечивая его более эффективную работу.