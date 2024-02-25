Как выбрать свой первый автомобиль: экспертные советы для новичков на дороге

Советы для выбора первого автомобиля: рекомендации для начинающих водителей

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Вячеслав Субботин, вице-президент Национального автомобильного союза, деликатно проводит начинающих водителей через процесс выбора первого автомобиля.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Он рекомендует новичкам покупать только новые автомобили, чтобы избежать проблем с обслуживанием и сосредоточиться на освоении навыков вождения.

Среди рекомендованных моделей для ознакомления указаны Skoda Rapid, Renault Logan, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и семейство LADA Vesta. Эксперт также советует обсудить свои предпочтения с дилером при выборе комплектации нового автомобиля, чтобы получить максимально подходящие опции без потери гарантии.