Вячеслав Субботин, вице-президент Национального автомобильного союза, деликатно проводит начинающих водителей через процесс выбора первого автомобиля.
Он рекомендует новичкам покупать только новые автомобили, чтобы избежать проблем с обслуживанием и сосредоточиться на освоении навыков вождения.
Среди рекомендованных моделей для ознакомления указаны Skoda Rapid, Renault Logan, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и семейство LADA Vesta. Эксперт также советует обсудить свои предпочтения с дилером при выборе комплектации нового автомобиля, чтобы получить максимально подходящие опции без потери гарантии.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.