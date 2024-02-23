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Безопасное размораживание: эффективные способы освободить щетки стеклоочистителей зимой

Дворники примерзли к лобовому стеклу: что должен сделать водитель

1:19
Авто

В зимний сезон возникает проблема обмерзания щеток стеклоочистителей, которая становится особенно актуальной. Это чаще всего происходит из-за гололедицы или образования инея после оттепели.

Дворники примерзли к лобовому стеклу: что должен сделать водитель
Фото: Wikipedia by Wesha

Если примораживание не слишком сильное, то это еще можно решить без особых усилий. Иногда наледь настолько тонка, что можно обойтись без специальных средств, чтобы вернуть щеткам работоспособность.

Однако, в некоторых ситуациях щетки сильно примерзают к лобовому стеклу, и их нельзя отделить без специальных средств. В таких случаях необходимо использовать специальные средства для размораживания. Прежде чем приступить к этому, важно знать, что не следует делать.

Во-первых, не стоит пытаться снять примерзшие щетки силой, так как это может повредить резину. Также не рекомендуется включать стеклоочистители, так как это может привести к аналогичным последствиям или даже выходу механизма из строя.

Что же следует сделать в такой ситуации?

Помогут специальные средства для размораживания, предназначенные именно для таких случаев. Использование таких жидкостей значительно облегчит очистку льда с лобового стекла и освобождение щеток.

Если подобных средств нет под рукой, можно попробовать другой способ. Для этого следует завести двигатель и включить обогреватель.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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