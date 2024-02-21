Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ срочно перебрасывают войска из Краматорска и Днепропетровска в Купянск
Сериал "Бегущий по лезвию 2099" снимут в Праге
Приведены страны, где использование чаевых может иметь серьезные последствия
RTVI: В Госдуме хотят полностью запретить иноагентам пользоваться соцсетями
В Красноярске мать и дочь прикинулись целительницами и украли у незнакомки 900 тысяч рублей
Вышел жуткий трейлер игры The Outlast Trials
Врач Ховасова заявил, что анемия может стать причиной когнитивных расстройств у пожилых
Уникальная чистоплотность кошек: инстинкт или привычка
Три популярных аксессуара, которые портят твои волосы
Как один простой ход может избавить вас от агрессивных водителей на дорогах

Эксперт предлагает революционный метод борьбы с хамством на дорогах России

0:38
Авто

Автомобильный эксперт, Вячеслав Субботин, высказал свои мысли о хамстве на российских дорогах. Он указал, что марка автомобиля не является определяющим фактором агрессивного поведения за рулем.

Эксперт предлагает революционный метод борьбы с хамством на дорогах России
Фото: Wikipedia by Automobile Mag is licensed under CC BY-SA 4.0

Вместо этого, стоит обращать внимание на возраст водителя. Субботин предложил использовать мониторинг социальных сетей для выявления нарушителей и назначения соответствующих штрафов.

Он утверждает, что серьезные наказания за нарушения помогут уменьшить хамство на дорогах.

Ранее сообщалось, что менеджер автосервиса рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле зимой.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте Дмитрий Плотников
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Семена дружно проклюнутся: воспользуйтесь этими пятью способами посадки
Семена дружно проклюнутся: воспользуйтесь этими пятью способами посадки
Последние материалы
БТР с боевиками "Иностранного легиона" ВСУ разорвало в клочья в зоне СВО
ГКУ НСО проводит электронный аукцион на поставку ноутбуков для цифровизации образования
Белорусская водительская вежливость делает обгоны безопаснее: как это работает
Билан и Калимуллина исполнили гимн России на открытии "Игр будущего" в Казани
Психолог прокомментировала просмотр видео водителем автобуса в Уфе
Пять лучших сывороток для проблемной кожи
Лжегазовщики в Новосибирске отрицают свою вину на суде
Врач-диетолог Полина Васильева: Суточную норму белка закроют 400 г индейки
Журнал Time назвал режиссера Грету Гервиг женщиной года
Мужчина из Центральной Азии осужден в Омске за попытку присоединиться к ИГИЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников