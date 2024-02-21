Как один простой ход может избавить вас от агрессивных водителей на дорогах

Автомобильный эксперт, Вячеслав Субботин, высказал свои мысли о хамстве на российских дорогах. Он указал, что марка автомобиля не является определяющим фактором агрессивного поведения за рулем.
Вместо этого, стоит обращать внимание на возраст водителя. Субботин предложил использовать мониторинг социальных сетей для выявления нарушителей и назначения соответствующих штрафов.
Он утверждает, что серьезные наказания за нарушения помогут уменьшить хамство на дорогах.
Ранее сообщалось, что менеджер автосервиса рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле зимой.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.