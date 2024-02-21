Как один простой ход может избавить вас от агрессивных водителей на дорогах

Эксперт предлагает революционный метод борьбы с хамством на дорогах России

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Автомобильный эксперт, Вячеслав Субботин, высказал свои мысли о хамстве на российских дорогах. Он указал, что марка автомобиля не является определяющим фактором агрессивного поведения за рулем.

Фото: Wikipedia by Automobile Mag is licensed under CC BY-SA 4.0

Вместо этого, стоит обращать внимание на возраст водителя. Субботин предложил использовать мониторинг социальных сетей для выявления нарушителей и назначения соответствующих штрафов.

Он утверждает, что серьезные наказания за нарушения помогут уменьшить хамство на дорогах.

Ранее сообщалось, что менеджер автосервиса рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле зимой.