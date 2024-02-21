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Директор автосервиса рассказал, в каких случаях стоит ремонтировать скол на лобовом стекле

Менеджер автосервиса рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле зимой

1:40
Авто

Решение о ремонте небольшого скола на лобовом стекле автомобиля зависит от личных предпочтений и опасений автовладельца. Одни водители относятся к этому спокойно другие стараются сразу починить трещину на лобовом стекле.

Менеджер автосервиса рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле зимой
Фото: newizv.ru

Многие считают, что нужно ремонтировать стекла, даже если скол небольшой. Потому что есть вероятность появления и распространения крупных трещин вместо мелких повреждений. Менеджер автосервиса, рассказал, стоит ли ремонтировать сколы лобового стекла зимой, когда колебания температуры особенно велики. На самом деле, ситуация не всегда так плоха, как кажется. Трещины начнут распространяться из места скола только в том случае, если стекло в этом положении подвергнется внутреннему напряжению, которое может возникнуть после установки на автомобиль или на этапе производства, а также если оно неправильно установлено.

Еще одной причиной внутренних напряжений в стекле являются колебания температуры, вызванные системой отопления или кондиционирования автомобиля. Чтобы этого не произошло, стоит заклеить трещину скотчем во избежание попадания пыли и как можно скорее обратиться в автосервис. Стоимость ремонта в Москве, например, составляет от 1500 до 2000 рублей в зависимости от размера скола и используемого материала. Если на сколе присутствуют явные "лучи", цена может доходить до 4000 рублей. 

Интересно отметить, что зимой мастера обычно не дают гарантию на свою работу. Это означает, что скол может треснуть даже после ремонта. Поэтому решение вопроса с ремонтом поврежденного стекла остается за владельцем автомобиля.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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