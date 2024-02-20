Новый китайский электроавтомобиль умеет отряхиваться от снега без помощи человека.
Автомобиль ЕТ9 может совершать колебательные движения из-за подвижного шасси, которое имеет опцию раскачки из стороны в сторону в одном из режимов.
Автомобиль имеет мощность 700 лошадиных сил и запас хода целых 720 км.
Скорее всего, этот автомобиль будет интересен для богатых покупателей из Европейской России. Впрочем, вероятно, что в условиях снежной русской зимы электроавтомобиль не сможет отряхиваться так же эффективно, и поэтому всё равно придётся его чистить и от снега, и от наледи. Так что интересен сам факт того, что автомобиль может отчасти сам поддерживать свою чистоту.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.