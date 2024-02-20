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Новый китайский электроавтомобиль умеет отряхиваться от снега

В Китае создали автомобиль, который сам очищается от снега

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Авто

Новый китайский электроавтомобиль умеет отряхиваться от снега без помощи человека.

В Китае создали автомобиль, который сам очищается от снега
Фото: openverse by Reece Garside | Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Автомобиль ЕТ9 может совершать колебательные движения из-за подвижного шасси, которое имеет опцию раскачки из стороны в сторону в одном из режимов.

Автомобиль имеет мощность 700 лошадиных сил и запас хода целых 720 км.

Скорее всего, этот автомобиль будет интересен для богатых покупателей из Европейской России. Впрочем, вероятно, что в условиях снежной русской зимы электроавтомобиль не сможет отряхиваться так же эффективно, и поэтому всё равно придётся его чистить и от снега, и от наледи. Так что интересен сам факт того, что автомобиль может отчасти сам поддерживать свою чистоту. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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