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Эксперты предупреждают: заправлять машину с заведенным мотором — опасное занятие

Почему заправка машины с работающим двигателем рискованна: объяснение экспертов

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Авто

Эксперты из "Российской газеты" предостерегают от заправки машины с заведенным двигателем, обосновывая это несколькими рисками. При заправке на АЗС могут образовываться пары топлива, которые при неисправности узлов автомобиля могут воспламениться.

Почему заправка машины с работающим двигателем рискованна: объяснение экспертов
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Главная опасность — искры, образующиеся в выхлопной системе из-за недогоревшего топлива. Автомобили с неисправной системой подачи топлива, отсутствующим или удаленным катализатором, подвержены большему риску.

Заправка с работающим мотором приводит к быстрому загрязнению топливного фильтра и системы подачи топлива, а также увеличивает риск угона. В случае возгорания страховые компании могут отказать в компенсации ущерба.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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