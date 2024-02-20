Эксперты предупреждают: заправлять машину с заведенным мотором — опасное занятие

Эксперты из "Российской газеты" предостерегают от заправки машины с заведенным двигателем, обосновывая это несколькими рисками. При заправке на АЗС могут образовываться пары топлива, которые при неисправности узлов автомобиля могут воспламениться.
Главная опасность — искры, образующиеся в выхлопной системе из-за недогоревшего топлива. Автомобили с неисправной системой подачи топлива, отсутствующим или удаленным катализатором, подвержены большему риску.
Заправка с работающим мотором приводит к быстрому загрязнению топливного фильтра и системы подачи топлива, а также увеличивает риск угона. В случае возгорания страховые компании могут отказать в компенсации ущерба.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.