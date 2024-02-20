Эксперты предупреждают: заправлять машину с заведенным мотором — опасное занятие

Почему заправка машины с работающим двигателем рискованна: объяснение экспертов

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Эксперты из "Российской газеты" предостерегают от заправки машины с заведенным двигателем, обосновывая это несколькими рисками. При заправке на АЗС могут образовываться пары топлива, которые при неисправности узлов автомобиля могут воспламениться.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Главная опасность — искры, образующиеся в выхлопной системе из-за недогоревшего топлива. Автомобили с неисправной системой подачи топлива, отсутствующим или удаленным катализатором, подвержены большему риску.

Заправка с работающим мотором приводит к быстрому загрязнению топливного фильтра и системы подачи топлива, а также увеличивает риск угона. В случае возгорания страховые компании могут отказать в компенсации ущерба.