Защита от воров: почему владельцы автомобилей кладут ключи в микроволновку

Зачем водители на ночь кладут ключ в микроволновку: хитрость вас удивит

Автомобильные воры давно освоили методы взлома смарт-ключей от машин.

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Эти ключи отправляют радиосигналы при нажатии кнопки, которые затем интерпретируются системой автомобиля для открытия дверей.

Злоумышленники научились перехватывать такие сигналы, даже находясь в некотором удалении от машины. Владельцы дорогих автомобилей придумали простой способ защиты: они кладут ключи в микроволновку на ночь. Это связано с тем, что микроволновки имеют защитный экран, который блокирует излучение радиосигналов.

Этот метод проверки эффективности можно продемонстрировать, положив телефон в микроволновку и попытавшись позвонить на него — звонок не произойдет, что подтверждает блокировку радиоволн. Такой лайфхак позволяет владельцам спокойно спать, зная, что их автомобильный ключ в безопасности от взлома. Более простой вариант — обклеить ключ фольгой.