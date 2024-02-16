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Секреты выбора подержанного авто: что говорит автоюрист

Автоюрист рассказал, на что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля

0:30
Авто

Автоюрист Дмитрий Славнов поделился рекомендациями по выбору подержанного автомобиля.

Автоюрист рассказал, на что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by RoadRunner is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он отметил, что старые модели, такие как Passat B5, Mazda 626, Skoda Octavia A4 и модели Honda, могут быть надежными, но их состояние зависит от количества владельцев и регулярности обслуживания.

Перед покупкой необходимо проверить автомобиль на юридическую чистоту, количество владельцев и сервисную историю, а затем провести техническую диагностику.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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