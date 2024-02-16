Автоюрист Дмитрий Славнов поделился рекомендациями по выбору подержанного автомобиля.
Он отметил, что старые модели, такие как Passat B5, Mazda 626, Skoda Octavia A4 и модели Honda, могут быть надежными, но их состояние зависит от количества владельцев и регулярности обслуживания.
Перед покупкой необходимо проверить автомобиль на юридическую чистоту, количество владельцев и сервисную историю, а затем провести техническую диагностику.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...