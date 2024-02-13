Эксперты раскрыли 5 смертельных ошибок при покупке авто

5 основных ошибок при покупке нового автомобиля: советы экспертов

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Эксперты сайта "Автовзгляд" выявили основные ошибки, которые совершают российские покупатели при выборе новых автомобилей. Они рекомендуют избегать покупки у неофициальных дилеров из-за сложностей с привлечением их к ответственности.

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Также советуют не выбирать автомобиль из имеющегося на складе, чтобы избежать переплаты за ненужное оборудование, а подобрать оптимальную комплектацию.

Важно также тщательно проверить документы, связанные с покупкой, и провести детальный осмотр автомобиля при приемке, чтобы исключить возможные неисправности и удостовериться в полной соответствии комплектации.