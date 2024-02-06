Сколько ждать? Что делать, когда патруль ДПС останавливает, и проверка документов затягивается

Что делать, когда патруль ДПС останавливает несколько машин: права и обязанности

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Портал njcar. ru узнал у представителя ГИБДД, можно ли уезжать без проверки документов, если инспектор долго не подходит к остановленной машине. Согласно Правилам дорожного движения, водители обязаны следовать требованиям представителей власти, включая остановку для проверки документов. Инспектор ГИБДД должен немедленно подойти к водителю, представиться, объяснить причину остановки и запросить необходимые документы.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Если инспекторы ГИБДД не подходят к остановленному автомобилю и занимаются своими делами, безопаснее подождать около 5 минут, чтобы убедиться, что проверка не будет произведена. Затем лучше подойти к стражам правопорядка самостоятельно и выяснить причину остановки. Уезжать без общения с ДПС не стоит, так как это может привести к наложению штрафа за отказ подчиниться инспектору ГИБДД.