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Избегайте частых ошибок: как с первого раза сдать экзамен на водительские права без проблем

Эксперты перечислили пять самых частых ошибок при сдаче на водительские права

1:07
Авто

Далеко не каждый сдающий экзамен может получить водительские права с первого раза. У некоторых возникают трудности с теоретической частью, в то время как другие сталкиваются с проблемами при выполнении заданий на площадке. Автоэксперты выделяют наиболее распространенные ошибки, совершаемые при сдаче экзамена на водительские права.

Эксперты перечислили пять самых частых ошибок при сдаче на водительские права
Фото: Wikipedia by Ю. Н. Частов / Wikimedia Commons / is licensed under CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0

Одним из наиболее сложных испытаний для новичков является выполнение маневров задним ходом в бокс. Многие экзаменуемые сталкиваются с трудностями при прохождении упражнений на эстакаде и параллельной парковке.

Во время городского этапа экзамена начинающим водителям часто бывает сложно определить приоритеты на дороге. Иногда ситуации на дороге становятся настолько сложными, что инструктору приходится вмешиваться и принимать управление на себя, чтобы избежать возможных дорожно-транспортных происшествий.

Эти моменты усложняются тем, что новички, оказавшись в сложных ситуациях, часто теряют ориентацию и запираются. Иногда двигатель автомобиля может заглохнуть в самый неподходящий момент, что еще больше усложняет ситуацию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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