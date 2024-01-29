"Тише!": почему водители агрессивно реагируют, когда пассажиры хлопают дверью

Почему не стоит хлопать дверью автомобиля: причины и последствия

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Неосторожное обращение с дверью автомобиля может привести к ряду проблем, предупреждают эксперты.

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Сильные удары по двери могут вызвать расшатывание замков, особенно в холодную погоду, когда металлические детали становятся хрупкими.

Также подвержены повреждениям пластиковые детали, такие как направляющие центрального замка. В результате ударов может нарушиться работа электрических стеклоподъемников, вызвать их ослабление и появление скрипов.

Помимо технических проблем, водители считают хлопанье дверью проявлением неуважения.