Представитель ГИБДД объяснил, может ли полицейский изъять водительское удостоверение на месте

Мифы о праве полиции изъять водительское удостоверение: что говорит закон

Представители ГИБДД в России не имеют полномочий изъять водительское удостоверение "здесь и сейчас" в случаях обычных нарушений. До сентября 2013 года у них были такие права, но в настоящее время эти полномочия отсутствуют. Изъятие водительских прав возможно только при подозрении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в случае отказа от медицинского освидетельствования.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Эта мера также применяется при серьезных нарушениях, таких как превышение скорости более чем на 60 км/ч. В случае временного отстранения от управления транспортным средством составляется протокол, а машина отправляется на штрафстоянку. В случае изъятия водительского удостоверения, оно остается у нарушителя до решения суда, и водитель может обжаловать это решение в течение десяти дней. Решение суда вступает в силу после подтверждения вышестоящим судом и начинает действовать с момента его подтверждения, при этом начинается срок лишения "прав".

Водитель обязан предоставить свое водительское удостоверение в полицию в течение трех рабочих дней после вступления в силу постановления о лишении "прав". Задержка может привести к увеличению срока лишения. Водитель, который садится за руль во время срока лишения, может быть привлечен к административной ответственности.