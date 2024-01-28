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Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов

Эксперты развеяли самые распространенные мифы о бензине АИ-92 и АИ-95

2:04
Авто

В последнее время стоимость бензина в России значительно увеличилась. В связи с этим многие водители решают перейти на более доступное топливо, такое как АИ-92, вместо дорогого АИ-95, стремясь сэкономить. Эксперты портала njcar.ru разъяснили причины, по которым не стоит доверять распространенным мифам, связанным с использованием топлив АИ-92 и АИ-95.

Эксперты развеяли самые распространенные мифы о бензине АИ-92 и АИ-95
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Одним из мифов, на который обратили внимание специалисты, является октановое число топлива. Следует понимать, что октановое число и марка топлива (АИ-92, АИ-95, а также даже АИ-80) не связаны с качеством бензина. Например, бензин марки АИ-92 может быть высококачественным, но не подходить для двигателей с высокой степенью сжатия.

Еще одним распространенным заблуждением является утверждение, что использование специальных бензинов (например, G-Drive, ЭКТО или Пульсар), содержащих моющие присадки, может повредить автомобиль.

Дополнительные компоненты такого топлива способны очищать инжекторы и удалять нагар из камеры сгорания, не нанося вреда двигателю и другим системам.

Третье заблуждение заключается в мнении, что автопроизводители рекомендуют использовать топливо с более высоким октановым числом только из-за его более высокой цены.

На самом деле, с постепенным уходом из мирового рынка популярного в России топлива АИ-92, производители ориентируются на более распространенные виды горючего, как это делается в развитых странах. Например, в Европейском Союзе АИ-92 уже не предлагается.

Важно отметить, что крупные автопроизводители в России настраивают блоки управления двигателями своих автомобилей так, чтобы они функционировали с бензином низкого октанового числа, таким как АИ-92. Однако, если в руководстве по эксплуатации автомобиля рекомендуется использовать АИ-95, лучше придерживаться этого топлива.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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