Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов

В последнее время стоимость бензина в России значительно увеличилась. В связи с этим многие водители решают перейти на более доступное топливо, такое как АИ-92, вместо дорогого АИ-95, стремясь сэкономить. Эксперты портала njcar.ru разъяснили причины, по которым не стоит доверять распространенным мифам, связанным с использованием топлив АИ-92 и АИ-95.
Одним из мифов, на который обратили внимание специалисты, является октановое число топлива. Следует понимать, что октановое число и марка топлива (АИ-92, АИ-95, а также даже АИ-80) не связаны с качеством бензина. Например, бензин марки АИ-92 может быть высококачественным, но не подходить для двигателей с высокой степенью сжатия.
Еще одним распространенным заблуждением является утверждение, что использование специальных бензинов (например, G-Drive, ЭКТО или Пульсар), содержащих моющие присадки, может повредить автомобиль.
Дополнительные компоненты такого топлива способны очищать инжекторы и удалять нагар из камеры сгорания, не нанося вреда двигателю и другим системам.
Третье заблуждение заключается в мнении, что автопроизводители рекомендуют использовать топливо с более высоким октановым числом только из-за его более высокой цены.
На самом деле, с постепенным уходом из мирового рынка популярного в России топлива АИ-92, производители ориентируются на более распространенные виды горючего, как это делается в развитых странах. Например, в Европейском Союзе АИ-92 уже не предлагается.
Важно отметить, что крупные автопроизводители в России настраивают блоки управления двигателями своих автомобилей так, чтобы они функционировали с бензином низкого октанового числа, таким как АИ-92. Однако, если в руководстве по эксплуатации автомобиля рекомендуется использовать АИ-95, лучше придерживаться этого топлива.
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