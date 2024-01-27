Стало известно, как избежать удара током в автомобиле

Автоэксперт Хайцеэр назвал два способа борьбы со статическим электричеством в машине

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Борьба с накоплением статического электричества на кузове автомобиля, способного вызвать неприятные ощущения у водителя и пассажиров, может быть осуществлена путем заземления кузова или обработки поверхности сидений. Об этом рассказал Ян Хайцеэр, вице-президент "Национального автомобильного союза", в интервью "Газете.Ru".

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Проблема статического электричества возникает, особенно если обивка сидений выполнена из ткани, а не из кожи. В таких случаях поверхность сидений можно обработать специальным аэрозолем-антистатиком, предназначенным для автомобилей и отличающимся от средств, используемых для одежды, уточнил Хайцеэр.

Он также отметил, что предотвратить накопление статического электричества можно, заземлив кузов машины с использованием специальной резиновой детали с металлическим сердечником.

Эти "громоотводы", которые крепились на бампер машины, были популярны среди автомобилистов в прошлом, добавил эксперт.