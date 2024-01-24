Россиянам рассказали, что делать при обрушении снега и наледи на крышу авто

Автоэксперт Сажин: если на авто упал снег с крыши, нужно вызвать полицию

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Если лед или снег с крыши здания нанесли ущерб вашему автомобилю, необходимо предпринять шаги для получения компенсации, рекомендует Автоэксмерт Владимир Сажин. Важно вызвать сотрудника полиции, который составит протокол осмотра места происшествия, подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Сажин подчеркнул, что любое здание, даже заброшенное, принадлежит кому-то, и поэтому необходимо документировать происшествие.

"Рекомендуется сделать несколько фотографий, на которых ясно видна привязка к конкретному зданию и адресу. Важно также зафиксировать характер полученных повреждений от падения льда или снега, и не стоит забывать, что это не обязательно должны быть фотографии с владельцем автомобиля", — отметил он.

После этого полиция проведет расследование и выявит владельца здания. В случае многоквартирного дома ответственность за ущерб, скорее всего, лежит на Жилищно-коммунальной службе (ЖКС) или управляющей компании.

Если же сосулька упала с балкона на автомобиль, виновен будет хозяин квартиры, который не принял необходимых мер по очистке балкона. В случае, когда наледь падает с незаконно установленной лоджии, ответственность несет собственник помещения.