Россиянам объяснили, почему не стоит ездить на заснеженном автомобиле

Автоэксперт Субботин: поездка на заснеженном автомобиле может привести к ДТП

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Вождение автомобиля на котором находится снег на крыше, следует избегать, так как это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, предупредил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в интервью "Москве 24".

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт подчеркнул, что хотя за подобное поведение не предусмотрены наказания, оно является проявлением неуважения к другим участникам движения.

Он пояснил, что снег на крыше автомобиля не является легким и пушистым, а представляет собой компактные пласты. При движении машины эти пласты могут соскальзывать и попадать в следующие за ней автомобили, включая лобовое стекло, что может вызвать серьезные аварийные ситуации.

Субботин подчеркнул, что случаев подобного рода не является редкостью.

Эксперт также отметил, что особенно опасными считаются грузовики, покрытые снегом, поскольку снег с их крыши может слетать "лавинами", представляя дополнительную угрозу на дороге.