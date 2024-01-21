На "ручке" лучше: 6 ситуаций, когда механика круче автомата

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Механическая коробка передач против автоматической: почему МКПП предпочтительнее

0:31
Авто

Существует длительная дискуссия между любителями механических и автоматических коробок передач.

Механическая коробка передач против автоматической: почему МКПП предпочтительнее
Фото: openverse by mangopulp2008 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Портал njcar. ru подвел все аргументы в пользу механических коробок передач, подчеркнув их экономичность, меньший расход топлива, легкость запуска в холодные ночи, возможность толкнуть машину без аккумулятора, преимущества при техническом обслуживании и более низкую стоимость ремонта.

Все эти факторы в сумме делают механическую коробку передач предпочтительным выбором для опытных водителей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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