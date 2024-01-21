На "ручке" лучше: 6 ситуаций, когда механика круче автомата

Существует длительная дискуссия между любителями механических и автоматических коробок передач.
Портал njcar. ru подвел все аргументы в пользу механических коробок передач, подчеркнув их экономичность, меньший расход топлива, легкость запуска в холодные ночи, возможность толкнуть машину без аккумулятора, преимущества при техническом обслуживании и более низкую стоимость ремонта.
Все эти факторы в сумме делают механическую коробку передач предпочтительным выбором для опытных водителей.
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