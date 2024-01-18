Как не навредить автомобилю зимой: почему нельзя использовать чайник для открытия дверей

С приходом зимы водителям необходимо особенно внимательно ухаживать за своими автомобилями. На портале njcar предостерегают от некоторых практик, которые крайне нежелательны при морозе.
Использование чайника для размораживания автомобиля может повредить краску и уплотнители. Спрей WD-40 полезен, но не следует полагаться на него как на универсальное средство, поскольку он может удалять масло и ускорять износ деталей. Очищение стекол только дворниками после снегопада может быть опасным, а незавершенная очистка стекол — источником риска для безопасности на дороге.
При попытках запуска машины не стоит продолжать крутить стартер длительное время. Прогрев двигателя на стоянке до рабочей температуры не требует длительного времени.
Оставление автомобиля с пустым баком может привести к затруднениям с бензонасосом из-за образования льда в пустом пространстве бака. Мытье автомобиля в сильный мороз и применение кипятка также негативно влияют на лакокрасочное покрытие, поэтому лучше проводить мойку во время оттепели.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.