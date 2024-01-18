Как не навредить автомобилю зимой: почему нельзя использовать чайник для открытия дверей

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Зимний уход за автомобилем: что нельзя делать в мороз

1:03
Авто

С приходом зимы водителям необходимо особенно внимательно ухаживать за своими автомобилями. На портале njcar предостерегают от некоторых практик, которые крайне нежелательны при морозе.

Зимний уход за автомобилем: что нельзя делать в мороз
Фото: Own work by George Chernilevsky is licensed under public domain

Использование чайника для размораживания автомобиля может повредить краску и уплотнители. Спрей WD-40 полезен, но не следует полагаться на него как на универсальное средство, поскольку он может удалять масло и ускорять износ деталей. Очищение стекол только дворниками после снегопада может быть опасным, а незавершенная очистка стекол — источником риска для безопасности на дороге.

При попытках запуска машины не стоит продолжать крутить стартер длительное время. Прогрев двигателя на стоянке до рабочей температуры не требует длительного времени.

Оставление автомобиля с пустым баком может привести к затруднениям с бензонасосом из-за образования льда в пустом пространстве бака. Мытье автомобиля в сильный мороз и применение кипятка также негативно влияют на лакокрасочное покрытие, поэтому лучше проводить мойку во время оттепели.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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