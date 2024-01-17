На таком расстоянии камера видит нарушение ПДД

Автоматические системы фиксации нарушений ПДД в большинстве случаев можно заметить задолго до приближения автомобиля к устройству. Перед стационарными камерами на трассах размещают предупреждающие знаки, делая видимым место контроля.
Кажется, что избежать штрафа несложно, но некоторым все равно удается. Это зависит от того, насколько далеко "всевидящее око" может заметить нарушения. На трассах водителей обязательно предупреждают о наличии стационарных систем фотовидеофиксации. Обходить внимание знаков и табличек сложно. Однако ключевой вопрос заключается в том, как водитель реагирует на полученную информацию, а также в том, видят ли камеры дальше указанных знаков.
Многие нарушители, заметив, что их контролируют, перед камерами начинают вести себя осторожно. Некоторые сбавляют скорость в самый последний момент, когда оказываются вблизи автоматического комплекса. В соответствии с правилами, вне населенных пунктов знак "Фотовидеофиксация" устанавливается на расстоянии от 150 до 300 метров до зоны контроля. В городах он устанавливается только на въездах, сопровождаясь знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25, указывающими на начало населенного пункта. Таким образом, в городе полагаться приходится только на хорошее зрение и, возможно, на использование антирадаров (которые в России не запрещены и свободно продаются).
В России используются различные приборы для фотовидеофиксации, работающие по разным принципам. Большинство измерителей скорости работают по доплеровскому принципу, имея радиолокационный приемник и излучатель. Этот комплекс измеряет скорость, "стреляя" по автомобилям и принимая отраженный сигнал. Информация позволяет вычислить скорость, но определить конкретное транспортное средство с такого расстояния невозможно. Дополнительная камера позволяет фокусироваться на цели и отслеживать ее вплоть до 300 метров от установки. Существуют и другие методы измерения скорости, такие как использование комплексов, вычисляющих скорость по видео. Радар-детекторы оказываются бесполезными против всех этих устройств.
Одной из распространенных радарных систем в России является "Стрелка" от "Системы Передовых Технологий". Она может обнаруживать автомобили на расстоянии километра, но идентифицировать нарушителя возможно не дальше 300 метров, и то при идеальных условиях. Камера фотографирует номер и распознает автомобиль за 50-70 метров до места установки. В ночное время инфракрасная подсветка ограничена, и "Стрелка" может быть неэффективной против нарушителей. Комплекс также наказывает за другие нарушения, такие как выезд на встречную полосу, движение по полосе общественного транспорта и пересечение стоп-линии. По неофициальным данным, ускользнуть от "Стрелки" можно, разогнавшись быстрее 180 км/ч.
Еще одним отечественным радаром является "Арена", который может идентифицировать цель на расстоянии 90 метров. Комплекс невидим издалека, но измеряет скорость в диапазоне от 20 до 250 км/ч. Он контролирует до трех полос движения и может "стрелять" как вперед, так и назад. Разрешение оптики позволяет распознать лицо нарушителя.
Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.