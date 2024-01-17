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На таком расстоянии камера видит нарушение ПДД

Водителям сказали, на каком расстоянии камера видит нарушение

3:28
Авто

Автоматические системы фиксации нарушений ПДД в большинстве случаев можно заметить задолго до приближения автомобиля к устройству. Перед стационарными камерами на трассах размещают предупреждающие знаки, делая видимым место контроля.

Водителям сказали, на каком расстоянии камера видит нарушение
Фото: openverse.org by thisisbossi is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кажется, что избежать штрафа несложно, но некоторым все равно удается. Это зависит от того, насколько далеко "всевидящее око" может заметить нарушения. На трассах водителей обязательно предупреждают о наличии стационарных систем фотовидеофиксации. Обходить внимание знаков и табличек сложно. Однако ключевой вопрос заключается в том, как водитель реагирует на полученную информацию, а также в том, видят ли камеры дальше указанных знаков.

Многие нарушители, заметив, что их контролируют, перед камерами начинают вести себя осторожно. Некоторые сбавляют скорость в самый последний момент, когда оказываются вблизи автоматического комплекса. В соответствии с правилами, вне населенных пунктов знак "Фотовидеофиксация" устанавливается на расстоянии от 150 до 300 метров до зоны контроля. В городах он устанавливается только на въездах, сопровождаясь знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25, указывающими на начало населенного пункта. Таким образом, в городе полагаться приходится только на хорошее зрение и, возможно, на использование антирадаров (которые в России не запрещены и свободно продаются).

В России используются различные приборы для фотовидеофиксации, работающие по разным принципам. Большинство измерителей скорости работают по доплеровскому принципу, имея радиолокационный приемник и излучатель. Этот комплекс измеряет скорость, "стреляя" по автомобилям и принимая отраженный сигнал. Информация позволяет вычислить скорость, но определить конкретное транспортное средство с такого расстояния невозможно. Дополнительная камера позволяет фокусироваться на цели и отслеживать ее вплоть до 300 метров от установки. Существуют и другие методы измерения скорости, такие как использование комплексов, вычисляющих скорость по видео. Радар-детекторы оказываются бесполезными против всех этих устройств.

Одной из распространенных радарных систем в России является "Стрелка" от "Системы Передовых Технологий". Она может обнаруживать автомобили на расстоянии километра, но идентифицировать нарушителя возможно не дальше 300 метров, и то при идеальных условиях. Камера фотографирует номер и распознает автомобиль за 50-70 метров до места установки. В ночное время инфракрасная подсветка ограничена, и "Стрелка" может быть неэффективной против нарушителей. Комплекс также наказывает за другие нарушения, такие как выезд на встречную полосу, движение по полосе общественного транспорта и пересечение стоп-линии. По неофициальным данным, ускользнуть от "Стрелки" можно, разогнавшись быстрее 180 км/ч.

Еще одним отечественным радаром является "Арена", который может идентифицировать цель на расстоянии 90 метров. Комплекс невидим издалека, но измеряет скорость в диапазоне от 20 до 250 км/ч. Он контролирует до трех полос движения и может "стрелять" как вперед, так и назад. Разрешение оптики позволяет распознать лицо нарушителя.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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