Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кличко обвинил власти Украины в притеснении независимых СМИ
Бэмби-блонд — окрашивание волос, которое в 2024 будет у всех
"Наташи" в Турции: стереотипы о русских женщинах и культурные разногласия
Кинокритик Двоеглазов рассказал о причинах популярности советского кино: остались только проверенные временем фильмы
Посольство РФ: около 800 российским пенсионерам грозит депортация из Латвии
Терапевт Водовозов заявил о начале учений по предупреждению новых пандемий
Орбан предложил помогать Украине из внебюджетных источников
Открывается авиасообщение с Филиппинами
Глава крымского парламента заявил о планах США развернуть в Одессе свой военный флот
Эти две вещи спасут вам жизнь и обязательно должны быть в каждом автомобиле

Россиянам объяснили, почему к каждого водителя в автомобиле должна быть газета и пупырчатая пленка

2:07
Авто

В автомобиле полезно иметь не только аптечку, огнетушитель и минимальный набор инструментов. Существуют предметы, которые могут оказаться полезными в дороге, но об этом вас не научат в автошколе. Например, зачем нужно иметь в машине газеты или... пупырчатую пленку.

Россиянам объяснили, почему к каждого водителя в автомобиле должна быть газета и пупырчатая пленка
Фото: openverse by Atomic Taco is licensed under CC BY-SA 2.0

Пупырчатая пленка, официально известная как "воздушно-пузырьковая", обладает рядом применений. Конечно, ее основная ценность заключается в том, что пузырьки так весело лопаются при нажатии. Этим увлекательным занятием можно убить много времени. Еще одно применение пленки - защита при упаковке товаров. Но как воздушно-пузырьковая пленка может пригодиться водителю?

Для чего нужна пупырчатая пленка?

Например, ее можно использовать для упаковки инструмента или автомобильного компрессора. В таком случае компрессор не будет просто болтаться в багажнике, подвергаясь риску поломки. Пленка защитит ценный инструмент от повреждений и влаги. Если зимой положить пленку на лобовое стекло, то утром вам не придется долго и трудно чистить лед: "лобовуха" очистится гораздо быстрее, так как пупырчатая пленка отлично сохраняет температуру.

А если вы оказались в экстремальной ситуации зимой (например, застряли где-то), то можно обернуть тело пленкой и надеть одежду: даже при сильном морозе пленка не даст вам замерзнуть.

Для чего нужны газеты?

Простые газеты также бывают незаменимы. Советские водители знали, что газеты можно использовать для выстилания пола и багажника автомобиля. Газеты отлично впитывают влагу, которая может появиться под ногами, даже если у вас есть резиновые коврики. Не забывайте менять газеты хотя бы раз в неделю. Газеты также спасут вас, если что-то прольется в салоне, их можно использовать для протирки стекол внутри машины. Зимой газеты можно скомкать и просто бросить на пол - они впитают влагу, и наледь на внутренней стороне стекол будет меньше.

Газеты могут пригодиться и в других ситуациях: подложить их при замене колеса, вытереть руки, использовать при диарее или даже разжечь костер.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Иран неожиданно атаковал США в Ираке. США должны, но не ответят ударом по КСИР Любовь Степушова "Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025 Олег Володин Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Луковицы будут размером с кулак: опытный садовод раскрыл секрет богатого урожая
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Последние материалы
Посольство РФ: около 800 российским пенсионерам грозит депортация из Латвии
Терапевт Водовозов заявил о начале учений по предупреждению новых пандемий
Орбан предложил помогать Украине из внебюджетных источников
Открывается авиасообщение с Филиппинами
Раскрыто значение "исторического" соглашения Британии и Украины
Глава крымского парламента заявил о планах США развернуть в Одессе свой военный флот
Депутат Нилов предложил Киркорову устроить концерт у памятника "Алёша" в Болгарии ради его спасения
Евросоюз ввел санкции против политического лидера ХАМАС Яхью Синвара
Профессор Джеймс Браун: Россия поквиталась с Японией за постоянные провокации
В ВСУ пожаловались на растущее давление ВС России на Купянском направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников