Эти две вещи спасут вам жизнь и обязательно должны быть в каждом автомобиле

Россиянам объяснили, почему к каждого водителя в автомобиле должна быть газета и пупырчатая пленка

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В автомобиле полезно иметь не только аптечку, огнетушитель и минимальный набор инструментов. Существуют предметы, которые могут оказаться полезными в дороге, но об этом вас не научат в автошколе. Например, зачем нужно иметь в машине газеты или... пупырчатую пленку.

Фото: openverse by Atomic Taco is licensed under CC BY-SA 2.0

Пупырчатая пленка, официально известная как "воздушно-пузырьковая", обладает рядом применений. Конечно, ее основная ценность заключается в том, что пузырьки так весело лопаются при нажатии. Этим увлекательным занятием можно убить много времени. Еще одно применение пленки - защита при упаковке товаров. Но как воздушно-пузырьковая пленка может пригодиться водителю?

Для чего нужна пупырчатая пленка?

Например, ее можно использовать для упаковки инструмента или автомобильного компрессора. В таком случае компрессор не будет просто болтаться в багажнике, подвергаясь риску поломки. Пленка защитит ценный инструмент от повреждений и влаги. Если зимой положить пленку на лобовое стекло, то утром вам не придется долго и трудно чистить лед: "лобовуха" очистится гораздо быстрее, так как пупырчатая пленка отлично сохраняет температуру.

А если вы оказались в экстремальной ситуации зимой (например, застряли где-то), то можно обернуть тело пленкой и надеть одежду: даже при сильном морозе пленка не даст вам замерзнуть.

Для чего нужны газеты?

Простые газеты также бывают незаменимы. Советские водители знали, что газеты можно использовать для выстилания пола и багажника автомобиля. Газеты отлично впитывают влагу, которая может появиться под ногами, даже если у вас есть резиновые коврики. Не забывайте менять газеты хотя бы раз в неделю. Газеты также спасут вас, если что-то прольется в салоне, их можно использовать для протирки стекол внутри машины. Зимой газеты можно скомкать и просто бросить на пол - они впитают влагу, и наледь на внутренней стороне стекол будет меньше.

Газеты могут пригодиться и в других ситуациях: подложить их при замене колеса, вытереть руки, использовать при диарее или даже разжечь костер.