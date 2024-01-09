В 2023 году Россия продала около 1,06 миллиона новых легковых автомобилей. В 2022 году этот показатель был на 62% ниже. Соответствующие данные приводит "Ведомости", ссылаясь на АО "Паспорт промышленный консалтинг" ("Автостат").
Автоэксперт и автожурналист Егор Васильев в интервью Pravda. Ru дал прогноз по рынку автомобилей на 2024 год. Он упомянул о том, что в 2022 году было продано около 600 тысяч машин. В связи с этим рынок показал снижение, что сформировало отложенный спрос. Васильев отметил, что было связано с дефицитом автомобилей в целом.
"Приходили какие-то машины по параллельному импорту. Но при этом китайские автопроизводители еще не внедрились в наш автомобильный бизнес настолько глубоко. В 2023 году эта ситуация стала достаточно активно развиваться. Китай пошел в Россию, пошел активно. При этом чуть ли не каждый месяц были премьеры не одного и даже не двух автомобилей новых. И плюс ко всему у российского потребителя тоже изменилось отношение к китайским автомобилям. Потому что все-таки они достаточно неплохие с точки зрения технического оснащения. Может быть, есть какие-то локальные проблемы с качеством. Но в своей массе эти автомобили очень даже современные и достаточно любопытные" — рассказал эксперт.
Также Васильев отметил, что россияне стали доверять китайскому автопрому. Тем не менее, автоэксперт отметил, что в 2024 году не следует ожидать скачкообразного роста российского авторынка. Продажи могут составить около 1000000 или 1200000 автомобилей. Установятся показатели 4-5-летней давности, считает Васильев.
"Плюс ко всему и российские автопроизводители, в частности тот же "Автоваз", озвучивают планы достаточно амбициозные по продвижению на российском рынке. Я думаю, что, наверное, на таком же уровне останется рынок, может быть, чуть-чуть вырастит. На мой взгляд, сдерживающим фактором развития рынка сейчас является то, что все-таки сильно выросла стоимость кредитов" — пояснил эксперт.
В настоящее время кредиты на автомобили перестали быть выгодным для потребителей, заявил эксперт. Он отметил, что автопроизводители могу создавать собственные финансовые инструменты. Если так произойдет, то ситуация на рынке будет улучшаться.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.