"Рынок придёт к показателям 4-5 летней давности": Автоэксперт Васильев дал прогноз по рынку автомобилей на 2024 год

В 2023 году Россия продала около 1,06 миллиона новых легковых автомобилей. В 2022 году этот показатель был на 62% ниже. Соответствующие данные приводит "Ведомости", ссылаясь на АО "Паспорт промышленный консалтинг" ("Автостат").

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Автоэксперт и автожурналист Егор Васильев в интервью Pravda. Ru дал прогноз по рынку автомобилей на 2024 год. Он упомянул о том, что в 2022 году было продано около 600 тысяч машин. В связи с этим рынок показал снижение, что сформировало отложенный спрос. Васильев отметил, что было связано с дефицитом автомобилей в целом.

"Приходили какие-то машины по параллельному импорту. Но при этом китайские автопроизводители еще не внедрились в наш автомобильный бизнес настолько глубоко. В 2023 году эта ситуация стала достаточно активно развиваться. Китай пошел в Россию, пошел активно. При этом чуть ли не каждый месяц были премьеры не одного и даже не двух автомобилей новых. И плюс ко всему у российского потребителя тоже изменилось отношение к китайским автомобилям. Потому что все-таки они достаточно неплохие с точки зрения технического оснащения. Может быть, есть какие-то локальные проблемы с качеством. Но в своей массе эти автомобили очень даже современные и достаточно любопытные" — рассказал эксперт.

Также Васильев отметил, что россияне стали доверять китайскому автопрому. Тем не менее, автоэксперт отметил, что в 2024 году не следует ожидать скачкообразного роста российского авторынка. Продажи могут составить около 1000000 или 1200000 автомобилей. Установятся показатели 4-5-летней давности, считает Васильев.

"Плюс ко всему и российские автопроизводители, в частности тот же "Автоваз", озвучивают планы достаточно амбициозные по продвижению на российском рынке. Я думаю, что, наверное, на таком же уровне останется рынок, может быть, чуть-чуть вырастит. На мой взгляд, сдерживающим фактором развития рынка сейчас является то, что все-таки сильно выросла стоимость кредитов" — пояснил эксперт.

В настоящее время кредиты на автомобили перестали быть выгодным для потребителей, заявил эксперт. Он отметил, что автопроизводители могу создавать собственные финансовые инструменты. Если так произойдет, то ситуация на рынке будет улучшаться.