В 2023 году Россия продала около 1,06 миллиона новых легковых автомобилей. В 2022 году этот показатель был на 62% ниже. Соответствующие данные приводит "Ведомости", ссылаясь на АО "Паспорт промышленный консалтинг" ("Автостат").

Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0