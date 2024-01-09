На российский рынок готовится выйти новый бюджетный производитель из Китая

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Россиянам будет предложена возможность приобрести автомобили от производителя VGV в следующем году. По планам китайского бренда на 2024 год, на момент старта продаж будут доступны две среднеразмерные внедорожники, длиной не более пяти метров и способные вмещать до семи человек. Однако наименования этих моделей пока не раскрываются представителями бренда.

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Согласно официальному пресс-релизу, поступившему в редакцию Quto, в 2024 году на рынке появятся две модели кроссоверов под маркой VGV. Производитель заверяет, что у этих машин будет уютный салон и современный мультимедийный комплекс. Покупателям будут предложены варианты трансмиссий: "механика" или традиционный гидротрансформаторный "автомат".

Глава компании "Мотор-Плейс" Михаил Плотников обещает, что основным приятным сюрпризом для потенциальных покупателей станет привлекательная цена. Он подчеркнул, что никто из автопроизводителей в России не предлагал за последние несколько лет базовый ценовой диапазон с просторным семиместным кроссовером, конкурируя с "Дастером", "Кретой" и "Селтосом".

Кроме того, автомобили VGV были адаптированы к российским условиям, внесены изменения в комплектацию, конструкцию подвески, алгоритмы работы двигателя и гидромеханической коробки передач. Также салон автомобилей был улучшен, и проведена полная русификация.