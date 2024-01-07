Водителям рассказали, как не стать обманутым в автосервисе

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобиль для человека — неотъемлемая часть жизни. Некоторые водители утверждают, что без него им как "без рук". Тем не менее, автомобиль поддается поломкам, и поэтому без качественного ремонта в автосервисе владельцу транспортного средства не обойтись.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Однако не все автосервисы зарабатывают честным трудом, некоторые предпочитают использовать хитрости для обмана. Какими методами могут обманывать в автосервисах? Существует три основных вида обмана:

Развод на ненужный ремонт

В этом случае могут использоваться сложные термины и запутанный язык для запутывания клиента.

Оплата за несделанные, невыполненные работы

В перечень услуг могут включиться те, которые фактически не будут выполнены, и клиент узнает об этом только через какое-то время.

Продажа одной и той же запчасти дважды

Этот метод рискованный, так как неизвестно, вернется ли клиент в этот автосервис. Обман заключается в установке нерабочей детали, которая с виду кажется совершенно новой. Таким образом, владелец автомобиля дважды приедет менять одну и ту же деталь.

Снизить вероятность мошенничества можно, находясь в ремонтной зоне. Однако стоит готовиться к тому, что опытный механик сразу определит, разбирается ли человек в автомобилях или нет.