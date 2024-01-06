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10 вещей в машине, которые не нравятся инспекторам ГИБДД

1:41
Авто

Несмотря на регламент МВД, который запрещает сотрудникам полиции проявлять избыточные эмоции, некоторые представители ДПС всё равно выражают своё раздражение или недовольство. Это может быть связано с использованием водителями определенных предметов, "гаджетов" и аксессуаров в их автомобилях.

10 вещей в машине, которые не нравятся инспекторам ГИБДД
Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Например, обычный видеорегистратор часто вызывает негативную реакцию у полицейских. Иногда, в ответ на записи, стражи порядка начинают проявлять чрезмерную активность, обращая внимание на мельчайшие детали и даже проявляя грубость.

Полицейские часто негативно реагируют на радар-детекторы. Эти устройства предупреждают водителей о камерах для фиксации нарушений ПДД и обнаруживают ловушки, установленные полицией.

Наклейки, особенно с остроумными надписями, иногда вызывают различные реакции у полицейских. На них могут быть нецензурные или провокационные фразы, что может не понравиться сотрудникам ДПС. Тем не менее, закон не предусматривает ответственности за их использование, если они не клевещут на кого-то.

То же самое относится к раскраске автомобиля. Часто сотрудники ГИБДД могут воспринимать попытки водителя выделить свой автомобиль как нарушение установленных норм. Это может вызвать предвзятое отношение полиции к водителю.

В список вещей, которые раздражают полицию, также входят громкие спортивные глушители, яркие нестандартные колесные диски, опущенные солнцезащитные козырьки, смартфон в руках водителя, а также темные очки, скрывающие взгляд.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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