10 вещей в машине, которые не нравятся инспекторам ГИБДД

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Несмотря на регламент МВД, который запрещает сотрудникам полиции проявлять избыточные эмоции, некоторые представители ДПС всё равно выражают своё раздражение или недовольство. Это может быть связано с использованием водителями определенных предметов, "гаджетов" и аксессуаров в их автомобилях.

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Например, обычный видеорегистратор часто вызывает негативную реакцию у полицейских. Иногда, в ответ на записи, стражи порядка начинают проявлять чрезмерную активность, обращая внимание на мельчайшие детали и даже проявляя грубость.

Полицейские часто негативно реагируют на радар-детекторы. Эти устройства предупреждают водителей о камерах для фиксации нарушений ПДД и обнаруживают ловушки, установленные полицией.

Наклейки, особенно с остроумными надписями, иногда вызывают различные реакции у полицейских. На них могут быть нецензурные или провокационные фразы, что может не понравиться сотрудникам ДПС. Тем не менее, закон не предусматривает ответственности за их использование, если они не клевещут на кого-то.

То же самое относится к раскраске автомобиля. Часто сотрудники ГИБДД могут воспринимать попытки водителя выделить свой автомобиль как нарушение установленных норм. Это может вызвать предвзятое отношение полиции к водителю.

В список вещей, которые раздражают полицию, также входят громкие спортивные глушители, яркие нестандартные колесные диски, опущенные солнцезащитные козырьки, смартфон в руках водителя, а также темные очки, скрывающие взгляд.