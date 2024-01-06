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Кузов будет постоянно чистеньким: 3 способа защитить кузов автомобиля от времени

1:19
Авто

Регулярная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к ухудшению состояния его поверхности, проявляющемуся в появлении царапин, сколов и, часто, коррозионных процессов.

Кузов будет постоянно чистеньким: 3 способа защитить кузов автомобиля от времени
Фото: Own work by Joe Ross is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Однако существует несколько методов, которые могут предотвратить повреждения на поверхности транспортного средства.

Плёнка: Наклеив специальную прозрачную плёнку на лакокрасочное покрытие, можно значительно уменьшить риск повреждений от камней, воды и других внешних факторов. Этот метод помогает предотвратить появление царапин и сколов.

Керамика: Для защиты кузова эффективны жидкие продукты, содержащие алюминий, кремний, титан и другие соединения. Нанесение этой продукции на поверхность автомобиля приводит к образованию керамического покрытия, которое не только защищает поверхность, но и придает ей блеск.

Резина: Ещё одним вариантом жидкого средства для защиты кузова является специальная резина. Преимуществом этой продукции является отсутствие следов на лакокрасочном покрытии после её снятия.

Кроме того, в некоторых случаях жидкая резина позволяет изменить цвет машины, что может заинтересовать многих владельцев автомобилей.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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