Изменения в медицинской комиссии для водителей: новые правила и требования

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ГИБДД внесла изменения в процедуру медицинской комиссии для водителей, о которых не знают многие автомобилисты.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Теперь при замене водительских прав в случае утери, повреждения, а также при изменении личных данных и получении международного водительского удостоверения водителям больше не нужно предоставлять медицинскую справку.

ГИБДД начала запрашивать данные напрямую у Минздрава в электронном формате. Медицинская комиссия теперь обязательна только при первичном получении водительских прав, их замене после окончания срока действия, а также после пересдачи экзаменов при лишении прав за серьезные нарушения ПДД.

Стоит отметить, что цена на медицинские справки составляет примерно 5000 рублей, что приносит дополнительные финансовые затраты для тех, кто стремится получить водительские права.