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Эксперты рассказали, что будет с мотором, если залить масло 5W40 вместо рекомендованного 5W30

1:16
Авто

Некоторые автовладельцы предпочитают масло для двигателя, которое, по их мнению, лучше соответствует характеристикам своего транспортного средства, несмотря на рекомендации производителя.

Эксперты рассказали, что будет с мотором, если залить масло 5W40 вместо рекомендованного 5W30
Фото: openverse by naotoj is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эксперты объяснили различия между маслами 5W30 и 5W40 и как выбрать подходящее.

  • Масла 5W30 и 5W40 кажутся похожими, но различаются вязкостью при повышенных температурах.
  • 5W40 имеет более плотную пленку при высоких температурах, что может быть эффективнее для смазывания движущихся деталей в разогретом двигателе.
  • Рекомендации производителя, как правило, ориентированы на средние условия эксплуатации, и не учитывают стиль вождения и износ двигателя.
  • Использование более густого масла 5W40 может быть целесообразным для старых двигателей, испытывающих износ, в то время как 5W30 подходит для новых и не изношенных двигателей.

Выбор масла зависит от конкретных условий и износа двигателя.

Рекомендуется следовать рекомендациям производителя для новых двигателей, но для старых с износом можно рассмотреть масло 5W40.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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