Эксперты рассказали, что будет с мотором, если залить масло 5W40 вместо рекомендованного 5W30

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые автовладельцы предпочитают масло для двигателя, которое, по их мнению, лучше соответствует характеристикам своего транспортного средства, несмотря на рекомендации производителя.

Фото: openverse by naotoj is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эксперты объяснили различия между маслами 5W30 и 5W40 и как выбрать подходящее.

Масла 5W30 и 5W40 кажутся похожими, но различаются вязкостью при повышенных температурах.

5W40 имеет более плотную пленку при высоких температурах, что может быть эффективнее для смазывания движущихся деталей в разогретом двигателе.

Рекомендации производителя, как правило, ориентированы на средние условия эксплуатации, и не учитывают стиль вождения и износ двигателя.

Использование более густого масла 5W40 может быть целесообразным для старых двигателей, испытывающих износ, в то время как 5W30 подходит для новых и не изношенных двигателей.

Выбор масла зависит от конкретных условий и износа двигателя.

Рекомендуется следовать рекомендациям производителя для новых двигателей, но для старых с износом можно рассмотреть масло 5W40.