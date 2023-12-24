Эксперты назвали пять кроссоверов, которые с возрастом не теряют в цене

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Совсем недавно лидеры среди новых автомобилей, такие как Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV4, сегодня утвердили свою привлекательность как наиболее востребованные модели с пробегом. Они успешно подтвердили свой статус бывших бестселлеров.

Фото: openverse.org by GU / 古天熱 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Интересно, что китайские автомобили Chery Tiggo 4 и Changan CS35 Plus оказались в топ-5 кроссоверов с самой высокой сохранностью стоимости, представляя некоторое сюрпризное развитие.

В проведенном исследовании "Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)" среди кроссоверов, возраст которых составляет четыре года, Chery Tiggo 4 заняла второе место, всего на доли процента уступив лидеру Hyundai Creta. За ними с тесным разрывом расположились Renault Duster и Changan CS35 Plus на третьем и четвертом местах соответственно. Пятое место в рейтинге удерживает японский кроссовер Toyota RAV4.

Показатели Residual value в диапазоне 150–160% говорят о том, что текущие владельцы этих автомобилей могут успешно реализовать их по цене примерно в 1,5 раза выше, чем стоимость при покупке новых четыре года назад, в третьем квартале 2019 года...