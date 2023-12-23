Свежие покрышки обладают всеми декларированными характеристиками, но со временем материал, из которого изготовлена шина, подвергается процессу старения. Этот процесс не ограничивается только периодом эксплуатации автомобиля и может активироваться даже при хранении. В течение пяти лет в идеальных условиях сохранения, шины стареют так, будто их использовали каждый день в течение полугода.
Эксперты в области автомобилей рассказали, почему важно знать дату производства шин, установленных на вашем автомобиле.
Оптимальный срок службы шин для легковых автомобилей - пять лет с момента изготовления. Поэтому рекомендуется покупать только что произведенные шины, чтобы максимизировать их срок службы.
Если шина уже два-три года, стоит ли ее рассматривать к покупке? К сожалению, не все продавцы соблюдают правила хранения шин, что может привести к преждевременному старению товара, сообщает njcar.ru.
Прежде всего, с течением времени резина утрачивает свою эластичность, становится жесткой, и во время движения может вызывать дискомфорт. Во-вторых, управление автомобилем становится менее безопасным, так как старые шины не обеспечивают должного сцепления с дорожным покрытием. Кроме того, подверженность старых шин износу выше, и они чаще подвергаются разрывам и образованию грыж.
При выборе новых шин важно удостовериться, что маркировка на каждой из них одинакова. Дата производства указана на боковине каждой шины и представляет собой четырехзначное число. Первые две цифры обозначают номер недели, а последние две - год производства.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.