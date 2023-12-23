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Водителям рассказали, почему необходимо знать дату производства шин на автомобиле

Авто

Свежие покрышки обладают всеми декларированными характеристиками, но со временем материал, из которого изготовлена шина, подвергается процессу старения. Этот процесс не ограничивается только периодом эксплуатации автомобиля и может активироваться даже при хранении. В течение пяти лет в идеальных условиях сохранения, шины стареют так, будто их использовали каждый день в течение полугода.

Водителям рассказали, почему необходимо знать дату производства шин на автомобиле
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты в области автомобилей рассказали, почему важно знать дату производства шин, установленных на вашем автомобиле.

Оптимальный срок службы шин для легковых автомобилей - пять лет с момента изготовления. Поэтому рекомендуется покупать только что произведенные шины, чтобы максимизировать их срок службы.

Если шина уже два-три года, стоит ли ее рассматривать к покупке? К сожалению, не все продавцы соблюдают правила хранения шин, что может привести к преждевременному старению товара, сообщает njcar.ru.

Прежде всего, с течением времени резина утрачивает свою эластичность, становится жесткой, и во время движения может вызывать дискомфорт. Во-вторых, управление автомобилем становится менее безопасным, так как старые шины не обеспечивают должного сцепления с дорожным покрытием. Кроме того, подверженность старых шин износу выше, и они чаще подвергаются разрывам и образованию грыж.

При выборе новых шин важно удостовериться, что маркировка на каждой из них одинакова. Дата производства указана на боковине каждой шины и представляет собой четырехзначное число. Первые две цифры обозначают номер недели, а последние две - год производства.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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