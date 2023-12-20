ГИБДД назвала пустяковые нарушения ПДД, за которые можно лишиться прав

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У даже опытных водителей иногда возникают недопонимания по поводу некоторых тонкостей правил дорожного движения, что может привести к лишению водительских прав. Представитель ГИБДД, дав интервью порталу njcar.ru, привел несколько типичных примеров таких нарушений.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Иногда на дороге отсутствует разметка, будь то стертая или засыпанная снегом, по разным причинам. Важно понимать, что водители часто допускают ошибку, считая, что "без разметки можно двигаться по любой полосе". На самом деле это не так.

Согласно пункту 9.1 ПДД, количество полос движения определяется разметкой или дорожными знаками, и если их нет, водители должны принимать решение, учитывая ширину проезжей части и габариты транспортных средств. Так, на двухполосной дороге с знаком "Обгон запрещен" даже при отсутствии разметки въезд на полосу встречного движения считается нарушением. Таким образом, лишение водительских прав возможно даже без дорожной разметки.

Наказание за выезд на полосу встречного движения, согласно статье 12.15 КоАП, включает в себя штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на 4-6 месяцев. При повторном нарушении в течение года применяется только "лишение".

Еще одним распространенным нарушением, совершаемым даже опытными водителями, является проезд на желтый свет светофора. Согласно пункту 6.2 ПДД, при включенном желтом сигнале двигаться запрещено, за исключением случаев, когда водитель не может остановиться без экстренного торможения (пункт 6.14 ПДД). Хотя многие водители используют это исключение, важно помнить, что желтый сигнал предупреждает о предстоящем красном, требуя остановки, а не продолжения движения.

Столкновения часто происходят из-за попыток водителей проскочить на желтый свет. Штраф за проезд на красный свет составляет 1000 рублей, а за второе нарушение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на 4-6 месяцев или штраф в размере 5000 рублей.