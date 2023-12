Your browser does not support the audio element.

После получения водительских прав у большинства автомобилистов формируются определённые привычки за рулём, которые могут быть и безвредными, например, вождение одной рукой, и опасными, допустим, постоянное отвлечение от дороги. Представитель ГИБДД рассказал в интервью порталу njcar. ru о четырёх самых вредных привычках водителей, чаще всего приводящих к ДТП.

Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.