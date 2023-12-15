ГИБДД: отвлечение от дороги и ещё четыре вредные привычки водителей часто приводят к ДТП

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После получения водительских прав у большинства автомобилистов формируются определённые привычки за рулём, которые могут быть и безвредными, например, вождение одной рукой, и опасными, допустим, постоянное отвлечение от дороги. Представитель ГИБДД рассказал в интервью порталу njcar. ru о четырёх самых вредных привычках водителей, чаще всего приводящих к ДТП.

Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.

Игнорирование использования поворотников - это особая категория водителей. Сигналы указателей поворота являются средством взаимодействия на дороге, позволяя информировать других участников о своих намерениях и повышая общую безопасность. В ГИБДД отметили, что привычка не включать поворотники часто приводит к незначительным авариям.

Несоблюдение дистанции и езда слишком близко за предшествующим автомобилем вызывает не только раздражение, но и представляет опасность, увеличивая риск столкновения при неожиданном торможении. Большинство таких водителей либо не обращают внимания на возможные опасности, либо делают это намеренно, давая понять, что другой водитель должен двигаться быстрее.

Слишком частые перестроения и обгоны также становятся плохой привычкой для некоторых водителей. Многие либо спешат, чтобы как можно скорее добраться до места назначения, либо демонстрируют излишнюю активность на дороге. Даже если автомобилист — опытный гонщик, небольшая ошибка может привести к серьёзному дорожному происшествию.

Отвлечение от дороги является наиболее опасной из всех вредных водительских привычек, и, к сожалению, многие люди, управляющие транспортным средством, подвержены ей. Переписка в мессенджерах, разговоры с детьми, поиск предметов в бардачке, рассматривание себя в зеркале и т. д. — все эти действия ежедневно становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. В ГИБДД подчеркнули, что отвлечение от дороги не менее опасно, чем вождение в нетрезвом состоянии.