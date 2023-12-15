ГИБДД: инспекторы ДПС заглядывают через плечо водителя при проверке документов для проверки неисправностей

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В последнее время полицейские при проверке документов водителей начали проявлять более решительные действия, отличающиеся от обычных процедур. Портал njcar. ru выступил с вопросом к представителю ГИБДД о причинах тщательного изучения предоставленных документов. Также эксперты рассказали, почему сотрудники ДПС заглядывают через плечо водителя, обращая внимание на приборную панель и салон машины.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Смысл такой процедуры легко объяснить. Начиная с 1 сентября 2023 года вступил в силу новая версия приложения к Правилам дорожного движения, где присутствует "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств". В этот список были включены новые виды неисправностей, при которых движение транспортного средства считается запрещённым. Если полицейский обнаруживает хотя бы одну из перечисленных проблем, ему следует наложить на водителя штраф в размере 500 рублей. Таким образом, странные действия сотрудников ГИБДД при проверке документов прямо связаны с изменениями в "Перечне неисправностей и условий".

Теперь перед подходом к остановленному автомобилю полицейский может обратить внимание на передние колёса. Их прямое положение позволяет оценить положение рулевого колеса. Если оно сильно отклонено от нулевой позиции при прямо стоящих передних колёсах, это может свидетельствовать о значительном износе в рулевой колонке.

При осмотре приборной панели сотрудник ДПС также имеет возможность проверить ещё один важный параметр автомобиля — работоспособность антиблокировочной системы тормозов (ABS). Если на приборе загорается значок, указывающий на проблемы с ABS, ПДД запрещают дальнейшую эксплуатацию транспортного средства.

Ещё одним аспектом, который привлекает внимание полицейского, является обзорность с позиции водителя. Здесь речь идёт о наличии видеорегистраторов и других гаджетов на лобовом стекле или на передней панели, которые могут помешать обзору с места водителя.