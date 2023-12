Your browser does not support the audio element.

Многие водители, особенно новички, часто испытывают беспокойство по поводу повышенных оборотов двигателя. Однако это беспокойство может быть необоснованным. Важно отметить, что все современные автомобили оборудованы системой защиты, которая предотвращает превышение допустимых оборотов двигателя, даже если стрелка тахометра достигает красной зоны. Тем не менее стоит помнить, что такие режимы работы двигателя должны быть кратковременными, например, при обгонах.

Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.