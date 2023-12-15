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Раскрыт диапазон оборотов, который вреден для двигателя автомобиля: 1200-1500

1:50
Авто

Многие водители, особенно новички, часто испытывают беспокойство по поводу повышенных оборотов двигателя. Однако это беспокойство может быть необоснованным. Важно отметить, что все современные автомобили оборудованы системой защиты, которая предотвращает превышение допустимых оборотов двигателя, даже если стрелка тахометра достигает красной зоны. Тем не менее стоит помнить, что такие режимы работы двигателя должны быть кратковременными, например, при обгонах.

Раскрыт диапазон оборотов, который вреден для двигателя автомобиля: 1200-1500
Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.

Езда на высоких оборотах приводит к увеличению нагрузки на двигатель и коробку передач, что может вызвать увеличение расхода масла и перегрев. Такие проблемы возникают, если система охлаждения неэффективна, например, из-за забитого радиатора или старого антифриза, пишут эксперты портала njcar.ru.

С другой стороны, длительное движение на низких оборотах также не является оптимальным с точки зрения долговечности двигателя. При "экологичной" езде, когда выбираются более высокие передачи и коленвал вращается в пределах 1200-1500 оборотов в минуту, двигатель также может пострадать из-за снижения давления в системе смазки. Кроме того, в таком режиме страдает механическая коробка передач, поскольку смазка шестерен в ней осуществляется разбрызгиванием. Это может привести к масляному голоданию и повреждению подшипников валов.

Также важно иметь в виду, что регулярное движение на низких оборотах приводит к образованию отложений в двигателе, что снижает его производительность.

Для обеспечения максимальной долговечности силового агрегата рекомендуется поддерживать обороты в пределах 1800-3000 оборотов в минуту.

Какие обороты плохо влияют на двигатель? Высокие или Низкие?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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