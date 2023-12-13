Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Купянске ликвидирован Роман Януш, расстрелявший российских военнослужащих
Депутат Милонов предложил трудовым коллективам отправить дневной заработок бойцам СВО
Под Оренбургом пожарные локализовали крупный пожар на двух фермерских складах
Устоять невозможно: яркая закуска "мандаринки" моментально исчезнет со стола
Как правильно варить макароны
Врач: "При гипертонии противопоказаны ферментированные продукты"
Психолог перечислила способы справиться со страхом темноты
Врач назвала продукты, которые снизят риск образования камней в почках
Ученые доказали эффективность использования ИИ в борьбе с преступностью

Пять способов помогут выбраться без лопаты и троса, если автомобиль застрял в снегу

1:56
Авто

Несмотря на то, что зима только началась, уже сейчас множество автомобилистов испытывают неудобства из-за застревания в глубоком снегу. Портал njcar. ru разъясняет, как поступить в такой ситуации, когда нет ни лопаты, ни троса под рукой.

Пять способов помогут выбраться без лопаты и троса, если автомобиль застрял в снегу
Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

В современных реалиях не многие автомобилисты постоянно носят с собой в багажнике лопаты и троса, поскольку городские дороги находятся в относительно хорошем состоянии. Однако на дорогах дворов или за городом можно попасть в снежную ловушку гораздо легче.

Первым делом на передне- или полноприводном автомобиле стоит попытаться выехать, поворачивая руль влево и вправо. В некоторых положениях передних колёс возможно зацепление протектора шины за дорожное покрытие.

Если этот метод не даёт результата, стоит привлечь дополнительные человеческие силы. Попросите пассажиров или случайных прохожих подтолкнуть ваш автомобиль.

Если нет доступа к лопате, можно воспользоваться подмогой в виде веток или даже коврика из машины, которые нужно подложить под ведущее колесо автомобиля.

Другой вариант — снизить давление в шинах. Это потребует наличия в экипировке электрического компрессора. Но если он есть, то можно снизить давление до 1,0 бар в шинах ведущих колёс. В результате покрышки сплющиваются, пятно контакта с дорогой становится больше, а колесо меньше проваливается в снег.

Если ничего из перечисленного выше не помогает, остаётся только один, но при этом самый эффективный способ — отправиться искать помощь у трактора или грузовика. Следует помнить, что трактористы, как правило, имеют только жёсткие металлические тросы. В случае их использования следует быть предельно аккуратным, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

Как вытащить авто из снега?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок

Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.

Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
ВСУ перестали держать фронт, сообщают бойцы ВС РФ
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Авдеевке и у Артёмовска: "деды поплыли"
Автоэксперт: почему нельзя прогревать машину зимой
О чём говорит окрас кошки: учёные выявили связь с характером
Кибервойска РФ надолго отключили систему навигации дронов ВСУ — "Киевстар" Любовь Степушова Мормоны — чисто американское изобретение Сергей Лебедев Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
Британские врачи назвали продукты для повышения уровня "хорошего" холестерина
Украинские военные по ошибке штурмовали свои позиции
Украинские военные по ошибке штурмовали свои позиции
Последние материалы
Под Оренбургом пожарные локализовали крупный пожар на двух фермерских складах
Устоять невозможно: яркая закуска "мандаринки" моментально исчезнет со стола
Как правильно варить макароны
Врач: "При гипертонии противопоказаны ферментированные продукты"
Психолог перечислила способы справиться со страхом темноты
Врач назвала продукты, которые снизят риск образования камней в почках
Ученые доказали эффективность использования ИИ в борьбе с преступностью
Россиянам рассказали о повышенном износе автомобиля при сильных морозах
Байден и Зеленский выступили в Белом Доме: никто не думал, что Украина протянет и месяц
Писатель Вышенков назвал пользу сериала "Слово пацана": учит "держать слово"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников