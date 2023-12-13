Пять способов помогут выбраться без лопаты и троса, если автомобиль застрял в снегу

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Несмотря на то, что зима только началась, уже сейчас множество автомобилистов испытывают неудобства из-за застревания в глубоком снегу. Портал njcar. ru разъясняет, как поступить в такой ситуации, когда нет ни лопаты, ни троса под рукой.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

В современных реалиях не многие автомобилисты постоянно носят с собой в багажнике лопаты и троса, поскольку городские дороги находятся в относительно хорошем состоянии. Однако на дорогах дворов или за городом можно попасть в снежную ловушку гораздо легче.

Первым делом на передне- или полноприводном автомобиле стоит попытаться выехать, поворачивая руль влево и вправо. В некоторых положениях передних колёс возможно зацепление протектора шины за дорожное покрытие.

Если этот метод не даёт результата, стоит привлечь дополнительные человеческие силы. Попросите пассажиров или случайных прохожих подтолкнуть ваш автомобиль.

Если нет доступа к лопате, можно воспользоваться подмогой в виде веток или даже коврика из машины, которые нужно подложить под ведущее колесо автомобиля.

Другой вариант — снизить давление в шинах. Это потребует наличия в экипировке электрического компрессора. Но если он есть, то можно снизить давление до 1,0 бар в шинах ведущих колёс. В результате покрышки сплющиваются, пятно контакта с дорогой становится больше, а колесо меньше проваливается в снег.

Если ничего из перечисленного выше не помогает, остаётся только один, но при этом самый эффективный способ — отправиться искать помощь у трактора или грузовика. Следует помнить, что трактористы, как правило, имеют только жёсткие металлические тросы. В случае их использования следует быть предельно аккуратным, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.