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Автоэксперт рассказал о двух поломках авто, за которые не берутся автосервисы

1:07
Авто

Партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто рассказал, какие две неисправности не желают устранять в автосервисах.

Автоэксперт рассказал о двух поломках авто, за которые не берутся автосервисы
Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт заметил, что большие автосервисы обычно не берутся чинить незначительные неисправности в узлах и агрегатах машин. Вместо этого специалисты предлагают автовладельцу заменить узел полностью, пишет Газета.Ru.

"Довольно часто, если это фирменный сервис высокого уровня, то он отказывается от ремонта или восстановления деталей, даже если их неисправность незначительна. Например, предлагают поставить новый стартер, хотя в нем достаточно заменить щетки", — рассказал Моржаретто.

Эксперт добавил, что целиком предпочитают менять в автосервисах и генераторы.

Так в РФ происходит уже на протяжении последних 20 лет, когда российские автосервисы начали ориентироваться на то, как это делают в Европе. Однако сегодня ситуация меняется, потому что отдельные запчасти приходится ждать достаточно долго, добавил автоэксперт.

Как обманывают в автосервисах // Чёрный список
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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