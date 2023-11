Your browser does not support the audio element.

Правила, установленные ГОСТ Р 54120-2010 "Двигатели автомобильные. Пусковые качества", позволяют использовать бензиновые двигатели при температуре не ниже -20 градусов. Следовательно, согласно указаниям, на дороги должны выезжать только специализированные транспортные средства.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.