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Автоэксперт назвал максимальные минусовые температуры для современных машин

1:31
Авто

Правила, установленные ГОСТ Р 54120-2010 "Двигатели автомобильные. Пусковые качества", позволяют использовать бензиновые двигатели при температуре не ниже -20 градусов. Следовательно, согласно указаниям, на дороги должны выезжать только специализированные транспортные средства.

Автоэксперт назвал максимальные минусовые температуры для современных машин
Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Журнал "За рулём" сообщает, что по ГОСТу максимально допустимая температура запуска бензинового двигателя составляет -20 градусов, а для дизельного — -10 градусов.

"Нормативные значения диапазонов рабочих температур и предельных рабочих температур также приведены в ГОСТ 15150-69. Для транспортных средств климатического исполнения "У" (умеренный климат) эти значения составляют от минус 40 °С до плюс 40 °С", — пояснил директор Центра испытаний НАМИ Денис Загарин.

Водителям, использующим дизельное топливо, часто возникают проблемы. При наступлении первых морозов, когда в баке остаётся летнее дизельное топливо, машина может просто не завестись из-за того, что оно способно выдерживать минимальную температуру только до -10 градусов.

"Межсезонное — минус 15 °С, зимнее — минус 35 °С, а арктические — минус 65 °"С, — отмечается в материале на сайте издания.

6 способов завести машину, если сел аккумулятор
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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