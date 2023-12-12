Перечислены проблемы с двигателем, которые возникают, если моторное масло не чернеет

2:32 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автовладельцы часто считают, что светлое и прозрачное моторное масло говорит о хорошем состоянии двигателя, в то время как тёмная жидкость вызывает беспокойство. Однако такое представление не всегда соответствует действительности и может быть даже опасным.

Фото: Openverse by tonylanciabeta is licensed under CC BY-SA 2.0

Для того, чтобы понять причины этой явности, полезно в общих чертах вспомнить, как функционирует масло в двигателе. Оно состоит из базового масла (минерального, полусинтетического или синтетического) и различных присадок, причём их доля в некоторых маслах может достигать 20 процентов. Новое масло обычно имеет светлый жёлто-коричневатый оттенок при сохранении прозрачности.

Важно отметить, что присадки улучшают способность моторного масла к очищению. В процессе сгорания топлива в цилиндрах образуются различные отложения, такие как копоть, нагар и другие твёрдые частицы, а также продукты угара самого масла. Они могут оседать на различных элементах двигателя (поршнях, поверхностях камеры сгорания, клапанах и масляных каналах блока цилиндров). Это неблагоприятно сказывается на работе двигателя и часто приводит к серьёзным поломкам. Поэтому способность масла активно удалять эти отложения, то есть его моющие свойства, играют важную роль в обеспечении правильной работы двигателя, пишет njcar.ru.

Цвет моторного масла, который мы видим на щупе при проверке уровня смазки в двигателе, является хорошим показателем, особенно при соблюдении регулярных интервалов замены масла и фильтра. Тёмный оттенок жидкости указывает на то, что она успешно выполняет свою основную функцию. Масло растворяет и удаляет нагар и отложения, предотвращая их оседание на внутренних деталях двигателя.

Однако если после замены масла и пройденных нескольких тысяч километров оно остаётся прозрачным и чистым, это свидетельствует о том, что жидкость не выполняет своей функции. Иными словами, нагар может остаться в двигателе, ускоряя его износ, что в конечном счете сокращает ресурс силового агрегата. В таком случае рекомендуется незамедлительно заменить масло на новое и избегать использования смазки с аналогичными свойствами.

Ранее в ГИБДД раскрыли, кто кому должен уступать дорогу при въезде во двор.