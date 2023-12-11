Эксперт по защите автомобилей от угона Андрей Кондрашов рассказал, какие марки автомобилей чаще всего подвергаются угону в России.
Эксперт уточнил, что речь идёт о марках Hyundai и Kia, которые являются самыми востребованными на вторичном рынке.
Кондрашов рассказал, что среди мошенников существует целая схема угона, которая помогает им легализовать угнанную машину.
Аферисты используют такую схему с полностью сгоревшими автомобилями, или теми, которые получили серьёзные повреждения в аварии.
"Существует рынок выкупа документов таких авто вместе с остатками кузова. На угнанную машину перебиваются номера той, которая пришла в негодность, и она таким образом легализуется. Это называется отбеливание автомобиля", — объяснил Кондрашов в разговоре с kp.ru.
А автомобили марок Hyundai и Kia имеют слабую защиту от угона, потому что единственное, что мешает их украсть — это штатная сигнализация, которая не препятствует угону понравившегося авто за считанные минуты.
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