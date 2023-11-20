Автоэксперт: воры обычно готовят машину к угону заранее

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Подготовка к угону машины злоумышленниками обычно начинается заранее. Об этом сообщил руководитель лаборатории "Авторская защита от угона" Андрей Кондрашов.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

С этой целью воры могут попытаться заглушить сигнал охранной системы автомобиля, находящегося на парковке.

"Бывает, что на парковках угонщики глушат сигнал постановки на охрану машин с бесключевым доступом, когда водитель выходит из автомобиля. Их задача — заставить владельца закрыть автомобиль ключом, чтобы тревога не сработала", — сказал Кондрашов.

Автовладельцу кажется, что батарейка в его пульте разрядилась. А угон машины происходит во время её замены, пишет Газета.Ru.

Второй способ, который используют воры, — это установка на объект будущей кражи GPS-маяков. Обычно это делается в сервисе или на автомойке, а маяки закрепляются на корпусе авто при помощи магнитов, или же закладываются под сиденье или в нишу для запасного колеса, где автовладелец самостоятельно их никогда не найдёт, заключил автоэксперт.