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Эксперты рассказали, почему нельзя оставлять автомобиль с вывернутыми колесами

2:02
Авто

Многие владельцы автомобилей оставляют свои машины на парковке с вывернутыми колесами. Некоторые делают это случайно, оставляя руль в повороте после парковки. Другие считают, что такое положение руля безопаснее. Эксперты с портала njcar.ru называют три причины, почему решительно не рекомендуется оставлять автомобиль с вывернутыми колёсами на парковке, особенно зимой.

Эксперты рассказали, почему нельзя оставлять автомобиль с вывернутыми колесами
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Некоторым водителям кажется, что если они повернут колеса, их автомобиль не смогут эвакуировать. Однако это заблуждение. В наше время на улицах широко применяются манипуляторы, которые поднимают транспортные средства за все четыре колеса. Таким образом, попытка использовать такую тактику не приведёт к желаемым результатам.

Если оставить колёса в повёрнутом положении, это вызывает сложности для других водителей. Им может не хватить места при выезде, например, с парковки, так как колёса иногда занимают дополнительное критичное пространство. Это может быть особенно проблематично во время интенсивного движения и узкой дороги.

Кроме того, если автомобиль оборудован гидроусилителем руля, оставляя его с полностью повёрнутыми колёсами на длительное время, возникает проблема — возрастает риск повреждения гидроусилителя руля. Увеличенная нагрузка на насос усилителя часто приводит к его выходу из строя. Такие проблемы могут возникнуть и у автомобилей с электро-гидроусилителем рулевого колеса.

Использование ручного тормоза или электронного стояночного тормоза при парковке является более предпочтительным вариантом, поскольку сокращается срок службы ШРУСов из-за потери эластичности резиновых элементов на морозе. Избыточное натяжение может привести к разрывам, что провоцирует поломку рулевого управления. Поэтому выворачивание руля "до упора" не рекомендуется.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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