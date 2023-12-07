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В ГИБДД раскрыли 3 способа избежать ослепления фарами "встречки"

2:14
Авто

Зимнее время характеризуется более короткими днями, что приводит к частым ситуациям, когда водители сталкиваются с ослеплением от ярких фар встречных машин. Эксперты предлагают три эффективных способа преодоления этой неприятной проблемы.

В ГИБДД раскрыли 3 способа избежать ослепления фарами "встречки"
Фото: "Broken taillight on a car" by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда ночью в городе плотное движение, а перед ними нерегулируемый пешеходный переход. Изначально переход кажется пустым, и водитель уверенно продолжает движение. Внезапно он замечает мерцание фар встречной машины и решает замедлить скорость. В следующий момент появляется пешеход из ослепительного света встречной машины. Благодаря реакции водителя удается избежать столкновения, которое могло бы быть критическим.

На автотрассе также возникают проблемы из-за ослепляющего света встречных фар. Яркий свет вызывает дискомфорт, заставляя водителя напрягаться и быть более внимательным к дорожной обстановке. Важно, чтобы водитель находился на более высоком уровне относительно дорожного полотна, что снижает ослепление, улучшает контроль и уменьшает усталость.

Существует множество советов по уменьшению дискомфорта от ослепляющих фар встречных машин и предотвращению усталости за рулем. Однако многие "лайфхаки", такие как "прятаться" за грузовиком или закрывание одного глаза, являются временными.

Эффективным решением этой проблемы могут быть специальные антибликовые очки с поляризационными линзами. Однако не все водители используют их по разным причинам, таким как некорректность использования "солнечных" очков в темное время суток или ограниченный выбор брендов на российском рынке, сообщает njcar.ru.

Альтернативное решение представляет собой антибликовый козырек, прикрепляемый к штатному козырьку в салоне автомобиля. Этот аксессуар из поляризованного пластика снижает ослепление и обеспечивает водителю комфортные условия и полный контроль на дороге, что является компромиссом между использованием специальных очков и затемнением переднего стекла.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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